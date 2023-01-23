『エストネーション コート【2025カレンダーの人気アイテム】 』はヤフオクでから04月13日 22時 54分に出品され04月13日 22時 54分に終了予定です。即決価格は13,000円に設定されています。現在980件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。岡山県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 エストネーション六本木ヒルズ店にて購入しました。

定価10万円ほどです。



ペンキをかけたようなデザインで、モードに着こなせます。



今年おトレンドのデザインだと思います。



モードでもカジュアルにも合わせられるの商品だと思います。 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>メンズ>>>ジャケット・アウター 商品の状態: 目立った傷や汚れなし 商品のサイズ: M ブランド: エストネーション

カテゴリ ファッション

メンズ

ジャケット・アウター タグ エストネーション コート