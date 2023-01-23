『【フリークスストア】+Phenix GORE-TEX INFINIUM DOWN【スケジュール帳 2025の人気アイテム】 』はヤフオクでから03月04日 08時 55分に出品され03月04日 08時 55分に終了予定です。即決価格は12,500円に設定されています。現在748件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。静岡県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 今年1月に北海道出張用で購入。

使用は2泊3日のみで、その後はクローゼット保管。



カラーはブラック

サイズはL(展開サイズで1番大きいサイズになります)

L：着丈76 肩幅53 身幅64 そで丈65 (素人寸法になります



セレクトショップFREAKS STOREが造る、GORE-TEX INFINIUM WINDSTOPPER仕様のダウンジャケット



フリークスストア

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●優れた撥水性を誇るGORE-TEX INFINIUM WINDSTOPPER仕様のダウンジャケット。



●ダウン90% フェザー10% 700フィルパワー



●袖に入るGORE‐TEXロゴが都会的なルックスと程よいギア感を演出。



●軽量でありながら、GORE社の耐水性と透湿性の基準をクリアしており、表地にはリサイクルポリエステルを採用している環境配慮型のGORE-TEX INFINIUM WINDSTOPPER。



●コーディネート・都会的な無駄の無いルックスで、トレンドのストリートスタイルからカジュアルスタイル、キレイ目スタイルまで幅広いコーディネートに合わせられる一着。街着としてはもちろん、アクティブシーンでも活躍すること間違いなし。

GORE-TEX INFINIUM WINDSTOPPER仕様の機能性とファッション性を兼ね備えた傑作、落ち着いた雰囲気で、長く愛用出来るデザイン。



【GORE-TEX INFINIUM WINDSTOPPER

2018年秋に誕生した新素材、防風・保温・透湿性に優れた”ゴアテックス インフィニアム”。

防水透湿を主軸に展開する従来のゴアテックスと異なる最大の特長は、「”防水”にしばられない」

防水素材に必須のシームテープを必要としない軽量でカッティングの自由度がひろがり軽量でしなやかな着心地を味わえる。





【＋Phenix】

1952年に日本で誕生したスキーウエアブランド“PHENIX ”『スノーアクティビティーの楽しさを追求し、伝え続けること。』このゴールのないブランドコンセプトと共に70年、世界トップレベルを走り続ける。



カラー···ブラック 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>メンズ>>>ジャケット・アウター 商品の状態: 目立った傷や汚れなし 商品のサイズ: L

カテゴリ ファッション

メンズ

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