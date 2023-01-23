『UNITED ARROWS UWSC W Vノーカラー コート ベージュ【2025年の人気アイテム】 』はヤフオクでから03月26日 13時 29分に出品され03月26日 13時 29分に終了予定です。即決価格は9,750円に設定されています。現在889件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。鳥取県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 一昨年11月に店舗にて購入しました



とてもお気に入りなのですが、

子供が産まれた為着る機会がなく

綺麗なうちに出品いたします



綺麗な状態だと思いますが、

2〜3回着用しているのでご理解頂ける方に

お願いいたします





ユナイテッドアローズ

ノーカラーコート

カラー···ベージュ



定価25000円 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>レディース>>>ジャケット・アウター 商品の状態: 目立った傷や汚れなし 商品のサイズ: FREE SIZE ブランド: ユナイテッドアローズ カラー: グレイ系/ホワイト系/ブラウン系

カテゴリ ファッション

レディース

ジャケット・アウター タグ UNITED

ARROWS

UWSC

W

Vノーカラー

コート ベージュ