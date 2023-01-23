『カゴバック【年末の贈り物】』はヤフオクでから04月28日 23時 03分に出品され04月28日 23時 03分に終了予定です。即決価格は10,790円に設定されています。現在724件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。新潟県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 オリジナルカゴバック

ポリエチレンなので海やプールにもどうぞ

ハンドルにスカーフを巻いておしゃれに！

※商品にはスカーフは付きません





●カラー

レッド



●サイズ

幅10センチ

横27.5センチ

高さ21.5センチ

素人の採寸ですので若干の誤差はご了承ください。



●素材：

ポリエチレン100%



●状態：

2～3回使用しましたが、汚れ・ほつれなどはありません。中古品ということをご理解いただいた上でご購入をお願いします。



●その他、注意事項：

自宅にて保管していました。細かいデザインなどは写真にてご確認ください。



エルメス HERMES バーキン BIRKIN coquette 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>レディース>>>バッグ 商品の状態: 未使用に近い

カテゴリ ファッション

レディース

バッグ タグ カゴバック