『正絹本場筑前博多織千年工房八寸名古屋帯【カレンダー 2025の人気アイテム】 』はヤフオクでから03月16日 00時 59分に出品され03月16日 00時 59分に終了予定です。即決価格は12,480円に設定されています。現在9件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。大阪府からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
|カテゴリー:
|ファッション>>>レディース>>>着物・浴衣
|商品の状態:
|未使用に近い
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¥ 7410
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¥ 9204
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【着物と帯 時流】F351◆正絹 袋帯◆長尺 美品 花丸文様 太鼓柄
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振り袖一式/2022新作
¥ 96800
落札価格12480円
9 入札履歴
終了
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