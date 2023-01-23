『正絹本場筑前博多織千年工房八寸名古屋帯【カレンダー 2025の人気アイテム】 』はヤフオクでから03月16日 00時 59分に出品され03月16日 00時 59分に終了予定です。即決価格は12,480円に設定されています。現在9件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。大阪府からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 ミントtea様専用です。



お盆最終日ですしお値下げ頑張ります。



週末お買い得日曜日までのお値下げです。



48500→45000→39999→



サイズ未使用

368

とても豪華な博多織です。色合いもとても素敵でこれから秋から冬にかけてほっこり致します。紬に合わせて頂きましたらとても素敵ですね！小紋にも良いかと思います。

織柄がとても細かく素晴らしい帯です。この機会に是非ご検討くださいませ。 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>レディース>>>着物・浴衣 商品の状態: 未使用に近い

カテゴリ ファッション

レディース

着物・浴衣 タグ 正絹本場筑前博多織千年工房八寸名古屋帯