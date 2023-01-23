『【美品】SALOMON スノー ゴーグル 調光【年末の贈り物】』はヤフオクでから03月23日 11時 44分に出品され03月23日 11時 44分に終了予定です。即決価格は9,360円に設定されています。現在544件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。秋田県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 ・メーカー：SALOMON（サロモン）

・モデル：LO FI PHOTO（ローファイフォト）

・フレームカラー：BLACK

・レンズカラー：PHOTO BLUE S1-3 VLT:42-18%（調光レンズ）

・フィット：CUSTOM ID FIT（アジア人の骨格でも問題なくフィットします）

・年式：2022/2023シーズンモデル

・品番：L47001600

・国内正規品

・状態：

レンズのみ別のフレームに取り付けて1回（2時間）使用しました。レンズは調光レンズとなっており全天候に対応します。

フレームは未使用でタグが付いたままの状態です。

ソフトケースに若干の汚れがあります。

箱有り。



※滑走に支障が出るような大きな傷はありませんが、通常使用に伴う目立たない小さな傷がある場合があります。



※あくまで中古品となりますので、ノンクレームノンリターンでお願いします。



※1月14日〜1月19日の間に購入いただいた場合、発送は1月20日以降となります。



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#スキー 商品の情報 カテゴリー: スポーツ>>>ウィンタースポーツ>>>スキー・スノーボードアクセサリー 商品の状態: 未使用に近い ブランド: サロモン