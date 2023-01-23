『CAMP7 ダウンジャケット リップストップ ダウン フェザー ブルー Lサイズ【コストコ お買い得】』はヤフオクでから04月04日 03時 18分に出品され04月04日 03時 18分に終了予定です。即決価格は5,399,999円に設定されています。現在96件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。大分県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 他にもメンズ出品しております。

ぜひ、下記タグよりご覧下さい。

#CASのメンズジャケット

#CASのメンズトップス

#CASのメンズ



○状態について

古着となりますので、状態については掲載写真にてご確認をお願い致します。

小さく折り畳んで発送致しますので、たたみじわが生じる場合がございます。

予めご容赦下さい。



◯サイズ

表記：Lサイズ



実寸：

肩幅...約56cm

身幅...約60cm

袖丈...約60cm

着丈...約75cm

※多少の誤差についてはご容赦下さい。



○購入元

日本流通自主管理協会加盟店（AACD）

ブランドリユース店

質屋・古物市場・古物オークション・ストア商品等



カラー...ブルー

素材(詰め物)...ダウン フェザー

その他…キャンプセブン 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>メンズ>>>ジャケット・アウター 商品の状態: 目立った傷や汚れなし 商品のサイズ: L ブランド: キャンプセブン

カテゴリ ファッション

メンズ

ジャケット・アウター タグ CAMP7

ダウンジャケット

リップストップ

ダウン

フェザー

ブルー

Lサイズ