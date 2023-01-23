『サイズ3■新品■モンクレール x JWアンダーソンSKIDDAWダウンジャケット【2024年最新】 』はヤフオクでから03月29日 04時 52分に出品され03月29日 04時 52分に終了予定です。即決価格は108,625円に設定されています。現在477件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。徳島県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 ●商品はヨーロッパのモンクレール正規店購入の本物です。

●手元にありますのですぐに発送可能です。

●内側に認証タグがあるので、モンクレールのサイトから認証可能です。

(ホログラムタグ、QRコードあり。)





【ブランド】

MONCLER(モンクレール) GENIUS(ジーニアス) JW ANDERSON (JWアンダーソン)



【モデル】

SKIDDAW GIUBBOTTO(メンズ)

ダウンジャケット/ダウンパーカー/ショートダウン

09E-1A00004-M1621

09E 1A000 04 M1621



【素材】

表地:コットン100%

詰物:ダウン90% フェザー10%



【カラー】

765 (ブルー系)



【付属品】

タグなど写真に写っているもの

(付属品は輸送の際に生じた汚れやダメージがある場合がございます。また、着用の参考に着合わせた品や小物やハンガー,ショッピングバッグは含まれません。)



【コンディション】

新品未使用

(輸送の際のシワや、チェックしてますが、細かい汚れ、細かいスレ等ある場合あります。)



【サイズ】

ゆったりめのオーバーサイジングです。



●サイズ3 (日本 男性サイズXL-2XL相当)

身幅約66cm、前着丈約60.5cm、ジップ約74.5cm、後ろ着丈約71.5cm(着丈は中心部分の襟・フード付け根から裾まで計測)、袖丈約69cm、肩幅約56.5cm





【コメント】

2022-2023AW モンクレール(MONCLER)ジーニアス(GENIUS) JWアンダーソンのダウンジャケットSKIDDAW(メンズ)です。



イタリアのモンクレール直営店もしくは正規取扱い店で、自ら買い付けてまいりました。イタリア買い付け品ですが、日本での取り扱い量が多いモデルについてはモンクレールジャパンのタグが付く場合がございます。





●トラブル防止のため、プロフィールは必ずお読み下さい。



●すり替え詐欺もあるようなので、発送前にシリアルナンバーをひかえますので、ご注意下さい。



●実寸をのせておりますが、特にダウンは計測が難しく、多少の個体差もございますので、誤差はご勘弁下さい。



●当商品は、正規店・直営店から購入しております。



#moncler

#モンクレール

サイズ...3 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>メンズ>>>ジャケット・アウター 商品の状態: 新品、未使用 商品のサイズ: XL(LL) ブランド: モンクレール

カテゴリ ファッション

メンズ

ジャケット・アウター タグ サイズ3■新品■モンクレール

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JWアンダーソンSKIDDAWダウンジャケット