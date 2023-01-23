『ラムダⅣ型【2025 カレンダーの人気アイテム】 』はヤフオクでから03月06日 06時 51分に出品され03月06日 06時 51分に終了予定です。即決価格は9,360円に設定されています。現在86件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。広島県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 ■中判、大判カメラも余裕で収納できます。■３〜４泊の夏山、冬山登山にも対応。■上下２気室。取り外し可能な各仕切り板で収納力をアップ。■上下２個のフロントポケット、4×5のシートホルダーが入るサイドポケット。■全面ウレタン入り。下段は硬質ウレタン。■三脚はワンタッチ付け外し可能でサイドにも取り付け可能です。



◎外 寸 58cm（高）×43cm（幅）×23cm（厚） ◎重 量 3.0Kg ◎容 量 50L ◎材 質 東レ、セルスパン製

◎カラー オリーブ



◾️数回撮影山行に使用していますがキズや汚れはありません(写真をご覧下さい)。下層の仕切り板は１枚しかありません。収納ポケットのジッパーにはグローブを装着していても操作しやすいように細引きを取付けています。(不要の方は外してお送り致します。) 使用品ですのでご承知のうえ購入をご検討下さい。60〜80L用モンベル製レインカバーをお付けします。



◾️収納について

本体上層部の内部にはカメラ本体、広角〜標準レンズ数本。内部ポケットにはアクセサリー類。本体下層部には登山装備&食糧等。左右大型サイドポケットには望遠ズーム(EF70-300mF4-5.6L IS USM)をレンズポーチに入れたまま収納可能です。

左右下部サイドポケットも大きくてレンズや雨具等収納可能です。前面2個のフロントポケットにはヘッドランプ&モバイルバッテリー&行動食等を効率的に収納できます。 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>メンズ>>>バッグ 商品の状態: 目立った傷や汚れなし

カテゴリ ファッション

メンズ

バッグ タグ ラムダⅣ型