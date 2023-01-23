『タク様 専用【コストコ お買い得】』はヤフオクでから03月14日 16時 41分に出品され03月14日 16時 41分に終了予定です。即決価格は13,000円に設定されています。現在687件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。群馬県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 ☆アイテム



Herno ヘルノ

ダウンジャケット フード付

サイズ52(2XL相当)



サイズ大きめなので、希少品だと思われます。



☆サイズ（cm）



サイズ 52



肩幅46cm

身幅56cm

袖丈70cm

着丈72cm



平置き実寸。

※素人採寸のため、多少の誤差はご了承ください。



☆カラー

ブラック レッド

黒 赤



※素人撮影のため実物と画像で色が異なって見える場合がございますのでご了承ください。



☆状態



外側に所々色褪せがあります。

内側はかなりの美品になります。

全体的にまだまだお使いいただけます。



※使用感は感じ方に差があるため、気になる箇所はご購入前にご質問をお願い致します。

※細かく検品は行なっておりますが見落とし等あった場合はご了承下さい。



☆購入経路



大手リサイクルショップ



☆配送

簡易包装にて1〜3日程度で発送いたします。

たたみじわはご了承ください。



☆返品について

検品時の見落としと思われる状態での返品希望は、お手数をおかけ致しますが【受取評価前】にお願いします。

（評価後はルール上 返品は承れなくなります。）

※完全に当方の責任の場合は着払いでの返品対応をいたしますのでご安心ください。 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>メンズ>>>ジャケット・アウター 商品の状態: やや傷や汚れあり 商品のサイズ: 2XL(3L)

カテゴリ ファッション

メンズ

ジャケット・アウター タグ タク様 専用