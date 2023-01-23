『ザノースフェイス チュガッチ28 未使用【2025カレンダーの人気アイテム】 』はヤフオクでから05月14日 08時 35分に出品され05月14日 08時 35分に終了予定です。即決価格は13,850円に設定されています。現在869件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。香川県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

この商品をお気に入りに登録

同じ商品を出品する

商品詳細 ザノースフェイス

チュガッチ28

カラー/ケイブブルー

サイズ/30L

未使用



バックカントリー 用に購入したのですが、使用機会がなさそうなので出品いたします。

容量も充分あるので日帰りの荷物、アバランチ、ヘルメットホルダー、ゴーグルポケットなども付属しているので申し分ない作りかと思います。



写真を参考に購入のご検討お願いいたします。





#thenothface #ザノースフェイス #チュガッチ28 #バックカントリー #バックパック 商品の情報 カテゴリー: スポーツ>>>ウィンタースポーツ>>>スキー・スノーボードアクセサリー 商品の状態: 新品、未使用 ブランド: ザノースフェイス