『レアアイテム ワーカーズ 初期 ダスターコート【スケジュール帳 2025の人気アイテム】 』はヤフオクでから04月02日 03時 39分に出品され04月02日 03時 39分に終了予定です。即決価格は10,920円に設定されています。現在343件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。宮城県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 岡山のワーカーズ初期の頃のダスターコートです。 タグを見ると 初期の商品であることが 分かります。

ポケットや袖口など非常に細部まで丁寧に作られております。 量産する前の作りが非常にしっかりした状態です。

後ろにはセンターベントあります。

滅多に見ることのない珍しい品物だと思います。

よろしくお願いいたします。



#ワーカーズ

#エンジニアドガーメンツ

#WORKERS K&TH 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>メンズ>>>ジャケット・アウター 商品の状態: 目立った傷や汚れなし 商品のサイズ: S カラー: ホワイト系

カテゴリ ファッション

メンズ

ジャケット・アウター タグ レアアイテム

ワーカーズ

初期

ダスターコート