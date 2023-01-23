『最終価格 エンダースキーマ one side belt bag small【新年の贈り物】』はヤフオクでから03月15日 08時 32分に出品され03月15日 08時 32分に終了予定です。即決価格は8,853円に設定されています。現在458件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。新潟県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 エンダースキーマ one side belt bag small beige



カラー···ベージュ



3,4年前 セレクトショップで購入。



丁寧に手入れしながら使用していたものなので気になるような箇所は見当たりませんが、新品同様をお求めの方、細かな事が気になる方はご購入をお控え下さい。



エンダースキーマの別デザインを使用することが多くなり

ここ1年はほとんど使用しておりません。



HYKEのダッフルコート(ブラック)の差し色で使用。



●ショッパーは付けずネコポス発送●



画像14 ブラックのバッグ2点は出品商品ではありません。





サイズ

横19.5 高さ24.5 マチ 1

ショルダー(調節可)123







値下げは考えておりませんので値下げコメントへの返信は致しません。



動きなければ自分で使いますので、近いうちに削除予定です。 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>メンズ>>>バッグ 商品の状態: 目立った傷や汚れなし ブランド: エンダースキーマ

カテゴリ ファッション

メンズ

バッグ タグ 最終価格 エンダースキーマ

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