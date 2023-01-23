『dyson 空気清浄機付き扇風機 外側色焼け多少あり【2024年最新】 』はヤフオクでから04月30日 19時 11分に出品され04月30日 19時 11分に終了予定です。即決価格は10,124円に設定されています。現在252件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。兵庫県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 一昨年夏辺りに購入

フィルター2枚目で

交換が面倒になり扇風機のみ使用



動作確認済

フィルター交換表示が出ているため

今ついているフィルターは外して

専用箱で発送します



付属品はフィルター以外全てあります

リモコンも綺麗です



窓際に置いていたため

外側に黄ばみがありますが

移動などしていないため目立つ傷などはありませんが

見落としていたらすみません





中古のため御理解頂ける方のみよろしくお願いいたします 商品の情報 カテゴリー: 生活家電・空調>>>冷暖房・空調>>>扇風機・サーキュレーター 商品の状態: やや傷や汚れあり ブランド: ダイソン