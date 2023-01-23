『[ザノースフェイス] マウンテンダウンジャケット ゴアテックス Ｌサイズ【2025年の人気アイテム】 』はヤフオクでから03月31日 15時 06分に出品され03月31日 15時 06分に終了予定です。即決価格は11,000円に設定されています。現在865件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。鳥取県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 3シーズン着用いたしました。

着用感はありますがまだまだ着られます。

カラーはニュートープになります。

宜しくお願いいたします。

国内アルペンでの購入になります。

中古品であるご理解をお願い致します。



ダウンの数が増えてきたので、着ていただけたらと思い格安出品させていただきます。





ND91930



モデル···MOUNTAIN DOWN JKT



サイズ···L 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>メンズ>>>ジャケット・アウター 商品の状態: やや傷や汚れあり 商品のサイズ: L ブランド: ザノースフェイス

カテゴリ ファッション

メンズ

ジャケット・アウター タグ [ザノースフェイス]



マウンテンダウンジャケット ゴアテックス Ｌサイズ