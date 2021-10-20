『新品未開栓 魔王 村尾 1,800ml 計2本 セット【お歳暮】』はヤフオクでから04月10日 17時 00分に出品され04月10日 17時 00分に終了予定です。即決価格は10,670円に設定されています。現在920件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。愛知県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

この商品をお気に入りに登録

同じ商品を出品する

商品詳細 【プレミアム焼酎】新品未開栓 村尾1本 魔王1本 合計2本



■商品説明

新品未開栓・村尾 1.8L×1本 1800ml

新品未開栓・魔王 1.8L×1本 1800ml



・新品未開栓の村尾1.8L、魔王1.8Ｌ

合計2本の出品となります。



自宅の冷暗所にて保管してあるため、日焼けや傷みはございません。



魔王2023.6.28

村尾2021.10.20



★コメント

・大変申し訳ございませんが、値下げ交渉はご遠慮ください。

・専用出品はお断りしておりますので、最初に購入手続きを頂いた方との取引となります。

・迅速かつ丁寧なお取引を心がけております。

・商品は手元にあるため、すぐに発送手続きが可能です。

・瓶にもプチプチを巻いて梱包いたします。

よろしくお願い致します。 商品の情報 カテゴリー: 食品・飲料・酒>>>飲料・酒>>>焼酎 商品の状態: 新品、未使用