『DIGAWEL × URU キルティングベスト ディガウェル × ウル【お歳暮】』はヤフオクでから04月03日 18時 05分に出品され04月03日 18時 05分に終了予定です。即決価格は9,425円に設定されています。現在914件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。大分県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 URUとdigawelのコラボのキルティングベストです。

タグ付き未使用新品、サイズ2 ベージュとなります。

細かく配置された動物柄がなんとも可愛いながらも雰囲気があり、さりげないので絶妙に合わせやすいです。midorikawaなどと合わせていただくと最高だと思います。



中綿は珍しくウールで作られています。

襟は折り畳むこともできますので着こなしの幅も広いです。



ニットやパーカーの上はもちろん、オーバーサイズな作りですのでもっと寒くなればコートの上にも合わせても良いかと。





■ブランド：

・DIGAWEL × URU

■商品名：

・Duvet Vest

■定価：

・41,800円



■シーズン：

・22AW

■購入店：

・正規セレクトショップ



■色：

・Beige

■サイズ：L

・肩幅: 44cm

・身幅: 59cm

・着丈: 72cm

■素材

・綿45％

・再生繊維（セルロース）55％

・裏地 綿100％

・中綿 毛100％

■ディテール

・スナップボタン留め

・ボタン2つ

・両脇に2つずつ調節可能なベルト

・脇にスリット



●URU TOKYOとのコラボレーションモデルになります。



オリジナル柄の色々な動物をプリントしたオリジナルの生地とウールの中綿をキルティング加工のベストになります。



布団をモチーフに、衣料用としては大変珍しいウール綿をオリジナルで作成しています。



両脇に付けたアジャスターを絞ることで、コンシャスなXラインが表出するように作りました。 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>メンズ>>>ジャケット・アウター 商品の状態: 新品、未使用 商品のサイズ: L ブランド: ウル

カテゴリ ファッション

メンズ

ジャケット・アウター タグ DIGAWEL

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