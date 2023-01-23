『Y2K 希少サイズ【80s】All Purpose Down Jacket【2024年最新】 』はヤフオクでから03月27日 16時 36分に出品され03月27日 16時 36分に終了予定です。即決価格は12,500円に設定されています。現在57件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。岩手県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 MODEL : EDDIE BAUER Stand Collar All Purpose Down Jacket

MADE IN : U.S.A.

AGE : 80s

SIZE : L

COLOR : ネイビー

MATERIAL : 表地 : ポリエステル 65％ コットン 35％ / 裏地 : ナイロン 100％ / フィル : グースダウン



80年代 エディーバウアー

スタンドカラーオールパーパスダウンジャケット

高密度クロス

2ポケット

フロントYKKジップ



ドッグイヤー型のスタンドカラー、そして背面にはプリーツの入った市場に出回りにくいタイプのオールパーパス。リブ襟と比べると少しすっきりとした印象。



綺麗目なスタイルに良く馴染みそうです。希少なネイビー且つLサイズ。ダウンの抜けもなく個人的には完璧なコンディション。

サイズ、状態含め貴重な一着。是非、ご検討ください。



カラー...ブルー



サイズ

L

肩幅ラグラン

身幅67

着丈65

袖丈52（脇下から計測） 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>メンズ>>>ジャケット・アウター 商品の状態: 目立った傷や汚れなし 商品のサイズ: L ブランド: エディーバウアー

カテゴリ ファッション

メンズ

ジャケット・アウター タグ Y2K

希少サイズ【80s】All

Purpose

Down

Jacket