『【美品】NUTEMPERORフェイクレザーベスト ラッパーozworld着用【スケジュール帳 2025の人気アイテム】 』はヤフオクでから03月21日 19時 19分に出品され03月21日 19時 19分に終了予定です。即決価格は13,250円に設定されています。現在592件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。兵庫県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 ナットエンペラーのフェイクレザーベスト

着用回数少なくかなり美品です！





ラッパーのozworldが去年のpopyoursというライブで着用していて、一目惚れして購入したものです。

渋谷のraddlounge というセレクトショップで購入し、

当時は店員さんに日本で10個くらいしか出回っていないのでかなり貴重とのことです。



デザイナーのJXXXさんがraddlounge以外での取り扱いをしないと決めているみたいなのでraddlounge以外は偽物の可能性が極めて高いみたいです。比較的安価の物や大量に出品している出品者などに気をつけてください。



若手中国人デザイナーのブランドでこれからどんどん上がってくるブランドだと思うので

持っていて損はないと思います。

ルックの写真みたいにインナーの上に着てもいいですが、

個人的には冬にロングコートやジャケットの上に重ねて着ると雰囲気がグッと増してカッコよかったです。

状態はかなりいいと思います。





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#ozworld 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>メンズ>>>ジャケット・アウター 商品の状態: 目立った傷や汚れなし 商品のサイズ: FREE SIZE

カテゴリ ファッション

メンズ

ジャケット・アウター タグ 【美品】NUTEMPERORフェイクレザーベスト

ラッパーozworld着用