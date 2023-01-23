『ブルーレーベル クレストブリッジ ライナー付き トレンチコート【2025年の人気アイテム】 』はヤフオクでから04月29日 19時 33分に出品され04月29日 19時 33分に終了予定です。即決価格は11,450円に設定されています。現在703件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。秋田県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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⭐️ホームクリーニング機（LGスタイラー）にて除菌済み





《商品》

BLUE LABEL CRESTBRIDGE

ウール ライナー付き トレンチコート



カラー： ネイビー



チェック柄の裏地が可愛い

ベーシックなデザインのトレンチコートです✧︎*。



コットン100％

裏地：コットン100％

袖裏地：ポリエステル100％

ライナー：ウール100％

三陽商会





《サイズ》

36



（cm）

肩幅：36.5

袖丈：60

着丈：91

身幅：44



※ 素人採寸の為、多少の誤差はご容赦下さい。





《状態》

目立つ汚れやダメージなく良好な状態です。



USED商品ですので

細かく気にされる方はご購入をお控え下さい。





《発送》

小さく折り畳んでお送りするためたたみシワができます。

梱包にはリサイクル資材を使用する場合がございます。

あらかじめご了承のほどよろしくお願い致します。





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P@68t05234 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>レディース>>>ジャケット・アウター 商品の状態: 目立った傷や汚れなし 商品のサイズ: S ブランド: ブルーレーベルクレストブリッジ

カテゴリ ファッション

レディース

ジャケット・アウター タグ ブルーレーベル

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ライナー付き

トレンチコート