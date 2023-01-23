『♦︎ JOCOMOMOLA by Sybilla ワンピース カーディガン【コストコ お買い得】』はヤフオクでから03月15日 11時 20分に出品され03月15日 11時 20分に終了予定です。即決価格は8,580円に設定されています。現在447件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。広島県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 ♦︎ JOCOMOMOLA by Sybilla

シビラ

ワンピース

ロングカーディガン





⚫︎状態・素材・サイズについて⚫︎



ウール 50%

アクリル50%



数回の着用ですので使用感の少ない美品ですsize40です実寸でご確認くださいませ

Lサイズ相当かと思います

平置き計測です多少の誤差はご容赦ください



肩幅 約37cm

身幅 38cm

総丈 88cm フリンジ込み

袖丈 約48cm



ラグラン袖ですので肩幅・袖丈は目安です

手触り柔らかく心地のよいきれいなお品です

身長160センチで膝丈くらいです



sybillaらしい優しい色合わせで

ワンピースとしても、カーディガンのように羽織っても◎

お襟もアレンジが楽しめます♡



ホームクリーニング後クローゼット保管しておりますのですぐに気持ちよく着ていただけます





シミよごれなどは見当たらない程度の良い綺麗なお品です。

点検確認はしっかりしているつもりですが

気がつかないレベルの極々些細なことが気になる方は購入をご遠慮ください。

usedのお品にご理解くださる方と気持ちの良いお取引を心がけております。

ご不明な点は遠慮なくコメントをお寄せくださりご検討くださいますようお願い致します。

ご縁がありましたら嬉しく存じます。







#JOCOMOMOLA by Sybilla

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#デザインニット

#フリンジ ニットコート 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>レディース>>>ワンピース 商品の状態: 目立った傷や汚れなし 商品のサイズ: M ブランド: ホコモモラ

カテゴリ ファッション

レディース

ワンピース タグ ♦︎

JOCOMOMOLA

by

Sybilla



ワンピース カーディガン