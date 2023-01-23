『ハスキー雲台 3Dヘッド KIRKモデル【コストコ お買い得】』はヤフオクでから04月06日 01時 33分に出品され04月06日 01時 33分に終了予定です。即決価格は14,820円に設定されています。現在87件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。神奈川県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 ハスキー雲台 3Dヘッド KIRKモデル



今年令和6年4月購入

未使用品です



今回出品するにあたりまして

開梱し 撮影 いたしましたが

新品未使用 です

よろしくお願いいたします 商品の情報 カテゴリー: テレビ・オーディオ・カメラ>>>カメラ>>>カメラアクセサリー 商品の状態: 新品、未使用