『レジデンツ様専用Panasonic ナノイー発生機 F-C100U-K【2025 カレンダーの人気アイテム】 』はヤフオクでから04月09日 21時 39分に出品され04月09日 21時 39分に終了予定です。即決価格は10,920円に設定されています。現在830件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。熊本県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

この商品をお気に入りに登録

同じ商品を出品する

商品詳細 パナソニック ナノイー発生機

車載用 空気清浄機



Panasonic F-C100U-K

新品未使用

ブラック



#Panasonic

#パナソニック

#C100U

#空気清浄機

#ナノイー

#発生機 商品の情報 カテゴリー: 生活家電・空調>>>冷暖房・空調>>>空気清浄機・イオン発生器 商品の状態: 新品、未使用 ブランド: パナソニック