『極美品●ユナイテッドアローズ●アルパカシャギー ノーカラーコート 日本製 36【カレンダー 2025の人気アイテム】 』はヤフオクでから03月27日 13時 47分に出品され03月27日 13時 47分に終了予定です。即決価格は7,410円に設定されています。現在888件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。北海道からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 ＊ 匿名配送 ＊ フォロー割◎ ＊ 基本即日発送 ＊



値段交渉や不明な点がある場合は、対応していますので気軽にコメント下さい！



○アイテム

UNITED ARROWS ユナイテッドアローズ アルパカシャギー アルパカ混 コンビ ノーカラー ロングコート アウター 日本製



＊都内のセレクトショップにて購入しました✨

＊ユナイテッドアローズの中でも定番の上品なノーカラーコート(^^)

アルパカ混のボーダーシャギーとプレーンなシャギーを組み合わせています♪素材の特性を生かしたシンプルなデザインが特徴です✨ちょっとしたお出掛けからオケージョンにも合わせて頂きたいアイテムです◎



○サイズ

36サイズ（S相当）

肩幅37cm

身幅46cm

袖丈55cm

着丈85cm

平置き実寸です✨ 多少の誤差はお許し下さい。



○状態

使用感も少なく目立つ傷や汚れもないため、まだまだご愛用いただけます。



○カラー

ブラック 黒

※写真の撮影環境やお使いの端末によって、現物と色味が異なる場合がありますのでご了承の上お買い求め下さい。



○素材

ウール 毛 アルパカ



○配送

簡易包装にて1〜2日程度で発送いたします。

仕事の都合で遅れる場合がございますのでご了承ください。

お送りする商品によってゆうゆう⇄らくらく便を変更させていただく場合がございます。



○その他

写真にございますハンガー、ネックレス、ショッパー、ブローチなどの小物類は付属品ではございませんので予めご了承下さい。

ご購入前にプロフィールの確認をよろしくお願いします。



L0608-80998 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>レディース>>>ジャケット・アウター 商品の状態: 目立った傷や汚れなし 商品のサイズ: S ブランド: ユナイテッドアローズ

カテゴリ ファッション

レディース

ジャケット・アウター タグ 極美品●ユナイテッドアローズ●アルパカシャギー

ノーカラーコート

日本製

36