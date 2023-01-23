『Burberry バーバリーステンカラーコート ウールギャバ ブレラ【新年の贈り物】』はヤフオクでから03月25日 08時 44分に出品され03月25日 08時 44分に終了予定です。即決価格は16,100円に設定されています。現在710件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。茨城県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 2年ほど前に高円寺の某古着屋で購入しました。

室内試着のみです。状態も良かったのですが、他のコートを買ってしまい着る機会もないと思うので出品しました。



Burberryブレラウールのコートなので生地の光沢感や落ち感も良く裏地もロゴの入ってるものになります。

一枚袖ではなく2枚袖のものになります。御注意ください。



寸法などおって書いていきまます。



以下概要です。



バーバリーの中でも一際高級ラインとして製作された"BURELLA"

最高品質のピュアウール100%の生地に

卵白コーティングが施された至極贅沢な仕様の1着。

身体の動きに合わせてゆらりと動くドレーピーな表情にブレラコーティングの施された生地の色めかしい艶感は唯一無二。



コートの色味は1ー3枚目が実際のお色に近いです。 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>メンズ>>>ジャケット・アウター 商品の状態: 未使用に近い 商品のサイズ: S ブランド: バーバリー

カテゴリ ファッション

メンズ

ジャケット・アウター タグ Burberry

バーバリーステンカラーコート

ウールギャバ

ブレラ