『レザーウールコートリバーシブルロング【2025年の人気アイテム】 』はヤフオクでから03月21日 21時 13分に出品され03月21日 21時 13分に終了予定です。即決価格は10,920円に設定されています。現在298件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。広島県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 2022年ごろに購入したHAREのロングコートです。

定価は約2万円です。

カラー…ブラック

サイズ…M

175cmあたりの人はいけます 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>メンズ>>>ジャケット・アウター 商品の状態: 未使用に近い 商品のサイズ: M

カテゴリ ファッション

メンズ

ジャケット・アウター タグ レザーウールコートリバーシブルロング