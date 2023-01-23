『ナノ・ユニバース 西川ダウン(R)[SHIELD] A1 ALPHA 短丈【2025の人気アイテム】 』はヤフオクでから03月15日 17時 11分に出品され03月15日 17時 11分に終了予定です。即決価格は9,835円に設定されています。現在279件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。島根県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

この商品をお気に入りに登録

同じ商品を出品する

商品詳細 NANO universe（ナノ・ユニバース）

西川ダウン(R)[SHIELD] A1 ALPHA



カラー=ブラック

定価=41,800円

Sサイズ



今年流行りの短丈ダウンです。

スタンドカラー ダウンです。



アウター好きで 沢山所有しているので出品です。



とてもフカフカで暖かいです。 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>メンズ>>>ジャケット・アウター 商品の状態: 目立った傷や汚れなし 商品のサイズ: S

カテゴリ ファッション

メンズ

ジャケット・アウター タグ ナノ・ユニバース 西川ダウン(R)[SHIELD]

A1

ALPHA

短丈