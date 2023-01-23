『Vintage マキシ丈 超ロングコート【2025 カレンダーの人気アイテム】 』はヤフオクでから04月04日 12時 34分に出品され04月04日 12時 34分に終了予定です。即決価格は12,500円に設定されています。現在245件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。栃木県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 肩幅···55cm

身幅···67cm

袖丈···62cm

着丈···127cm



カラー···ブラック



素材 SHELL 60% WOOL 22% NYLON 10%

VISCOSE 5% OTHER FIBLES 3%

内側 POLYESTER 100%



商品をご覧いただきありがとうございます！こちらは東京の古着屋で2年前に購入したマキシ丈のロングコートになります。このコートの魅力は着丈127cmと、とても丈が長いこと、そして全体的にもゆとりのあるシルエットであることです。

このサイズ感のお陰で一気にハイブランド、デザイナーズブランドのようなモードな雰囲気を出すことができます。個人的にこのようなマキシ丈のアイテムには、極太のパンツやボリュームのあるシューズを合わせると、コートのサイズ感に負けることなく、一層お洒落な雰囲気を出すことができるかと思います！

レイヤードをしているかのような作りになっており、ジップとスナップボタンを両方開ける、ジップのみ閉めてレザーの部分を襟として見せる、全て閉めてしまうなどのように様々な変化を楽しむことができます！着用画像にも載せているので是非ご覧ください！

ビンテージでは無くなってしまっていることも多いベルトもこちらは完璧に付いております！

またよく見るとこのコートの生地には赤や青の糸も使用されており、一般的なコートとの差別化を図ることもできるかと思います。ある種星空のような美しさも想像できて面白いです。襟とポケットの部分にレザーが使用されているのも面白いですね。

上から3番目のスナップボタンのハマりが緩めですが、他のスナップボタンがしっかりとはまるので特に着用時に問題はございません！

この極上のコートを是非！



素材···ツイード



カラー···ブラック 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>メンズ>>>ジャケット・アウター 商品の状態: 目立った傷や汚れなし 商品のサイズ: XL(LL) ブランド: エムエーエスユー

カテゴリ ファッション

メンズ

ジャケット・アウター タグ Vintage

マキシ丈 超ロングコート