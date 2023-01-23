『【Side-C】ダブルエンドタスマニアボウタイショートコート【年末の贈り物】』はヤフオクでから05月15日 15時 06分に出品され05月15日 15時 06分に終了予定です。即決価格は19,110円に設定されています。現在802件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。和歌山県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 試着のみ、着る機会がないので出品します。

公式オンラインで購入しました。



21AW

charcoal/ 38



カラー···ブラック

着丈···ショート

柄・デザイン···無地

素材···ウール

ジップ・ボタン···ジップアップ

フード···フードなし

季節感···春、秋 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>レディース>>>ジャケット・アウター 商品の状態: 未使用に近い 商品のサイズ: M ブランド: ビューティフルピープル

カテゴリ ファッション

レディース

ジャケット・アウター タグ 【Side-C】ダブルエンドタスマニアボウタイショートコート