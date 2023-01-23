『THE NORTH FACE ヌプシ ダウンジャケット 赤/黒【新年の贈り物】』はヤフオクでから03月19日 09時 48分に出品され03月19日 09時 48分に終了予定です。即決価格は15,000円に設定されています。現在548件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。愛知県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 -THE NORTH FACE ノースフェイス

1996 RETRO NUPTHE JACKET 700fil

(1996 レトロ ヌプシ ジャケット 700フィル)



USサイズのSです。(日本のLサイズ相当)



⚪︎着丈：64

⚪︎身幅：55

⚪︎肩幅：53

⚪︎袖丈：64



昨年に購入したものになります。

ワンシーズン程、着用いたしました。

中古品になりますので神経質な方や完璧をお求めの方はご遠慮ください。 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>メンズ>>>ジャケット・アウター 商品の状態: やや傷や汚れあり 商品のサイズ: S

カテゴリ ファッション

メンズ

ジャケット・アウター タグ THE

NORTH

FACE

ヌプシ ダウンジャケット

赤/黒