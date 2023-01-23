『Dean&McLueen コート【コストコ お買い得】』はヤフオクでから04月02日 21時 40分に出品され04月02日 21時 40分に終了予定です。即決価格は11,700円に設定されています。現在861件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。山形県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 10回ぐらいしか着てませんのでほぼ新品です！



カラー···グレー

柄・デザイン···チェック

フード···フードなし

季節感···春、秋、冬 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>メンズ>>>ジャケット・アウター 商品の状態: 新品、未使用 商品のサイズ: L カラー: ブラック系/グレイ系

カテゴリ ファッション

メンズ

ジャケット・アウター タグ Dean&McLueen

コート