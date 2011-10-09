『【着物と帯 時流】H82◆正絹 訪問着◆蘇州刺繍 鳥 一つ紋 裄67丈162【2025 カレンダーの人気アイテム】 』はヤフオクでから03月22日 06時 21分に出品され03月22日 06時 21分に終了予定です。即決価格は10,881円に設定されています。現在638件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。広島県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
|カテゴリー:
|ファッション>>>レディース>>>着物・浴衣
|商品の状態:
|やや傷や汚れあり
正絹名古屋帯
¥ 9750
【着物と帯 時流】I40◆正絹 色無地◆トールサイズ 一つ紋 美品
¥ 9984
3種の総絞りの羽織から作製 総袷仕立ての作務衣
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撫松庵 京袋帯 ポリエステル帯 ブラウンぽいグレー うさぎ柄
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タグ付【美品】防寒草履 アザラシ
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洗える秘色振袖訪問着ピンクブルー桜厚手正月卒業式成人秋冬
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[コート]羽織 美品 正絹 紫色地 総鹿の子絞り 松竹梅模様 羽織紐 袷 着物
¥ 7020
松竹梅 豪華正絹振袖 金彩 フルセット可
¥ 56000
着物 コート 冬
¥ 7800
T0114★ 着物淡雪 ★ アンティーク着物 ★銘仙長羽織 モダンな亀甲柄
¥ 7644
【希少品】恵織物 謹製 (白泥染め)
¥ 40392
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¥ 7800
【着物と帯 時流】オ24796◇本場泥大島紬◇美品 縦横絣 裄66.5丈164
¥ 17500
落札価格10881円
638 入札履歴
終了
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