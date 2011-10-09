『【着物と帯 時流】H82◆正絹 訪問着◆蘇州刺繍 鳥 一つ紋 裄67丈162【2025 カレンダーの人気アイテム】 』はヤフオクでから03月22日 06時 21分に出品され03月22日 06時 21分に終了予定です。即決価格は10,881円に設定されています。現在638件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。広島県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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◆サイズ…身丈 約162㎝ 裄 約67㎝

袖丈 約48㎝ 袖幅 約33.5㎝

前幅 約24.5㎝ 後幅 約30㎝

◆適応身長…157㎝〜167㎝の方へ

◆素材…正絹

◆衿…広衿

◆紋…1つ

◆着用シーズン…春秋冬のスリーシーズン

◆着用シーン…結婚式、披露宴など フォーマルなシーンに

◆リサイクル品です。

写真8枚目 イラスト◯印部分にシミがあります。

写真9.10.11枚目 シミの写真です。

うっすらの汚れや小さいシミですが

お安く出品しておりますので

ご理解頂ける方のみの ご購入をお待ちしております。



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#時流の訪問着身丈160㎝〜165㎝ ←同サイズでその他の訪問着はこちら

#時流H76



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＊検品に細心の注意をしておりますが

見落としがある場合があります。

きちんと対応させて頂きますので ご理解頂けると嬉しいです。



＊新品ではありませんので 完璧をお求めの方

神経質な方のご購入は ご遠慮ください。



＊お色に関しまして

実物に近い色になる様に 心がけておりますが

お使いのパソコンやスマートフォンにより

実物とは 若干異なってしまうことがございます。



＊お値段をお安く設定しております。

送料を抑えるため小さく折り畳んでの発送に

なりますのでご了承下さいませ。



＊袋帯 着物多数出品しております。

まとめて ご購入の方は 割引致しますので

お気軽に ご相談くださいね♪( ´θ｀)ノ



＊即購入大歓迎です❣️



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身丈(肩山から)···160〜164cm 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>レディース>>>着物・浴衣 商品の状態: やや傷や汚れあり

カテゴリ ファッション

レディース

着物・浴衣 タグ 【着物と帯

時流】H82◆正絹

訪問着◆蘇州刺繍

鳥

一つ紋



裄67丈162