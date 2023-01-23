『極美品 M タトラス 最高級Rライン チマ シルク ウール ダウンコート 濃灰【2024年最新】 』はヤフオクでから03月17日 02時 16分に出品され03月17日 02時 16分に終了予定です。即決価格は21,560円に設定されています。現在375件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。佐賀県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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#SOPHIAの部屋





❁管理番号

3L106-44430 12/18





❁アイテム

極美品 M タトラス ダウン コート ウール シルク 絹 RLINE アールライン チマ ダウン CIMA LTA17A4581 灰 TATRAS ダークグレー 02

・スーパー150のウール糸を使用

・イタリアのロロピアーナ社の「Super150」ウール×シルクの素材は、とても軽量で高級オーダースーツにも使用されています。





❁状態

目立った傷や汚れは無く、 これからも長くお使いいただけます(*^^*)







❁サイズ

表示サイズ 02

相当サイズ M



採寸(cm)



肩幅

約38cm

身幅

約48cm

袖丈

約60cm

着丈

約84cm

※平置き実寸。着画はお断りいたします。



❁カラー

ダークグレー（チャコール） 濃灰

※現物と色味等が異なる場合があります。ご了承ください。





❁素材

画像をご確認ください。





❁配送

簡易包装にて1〜2日程度で発送いたします。

都合で遅れる場合がございますのでご了承ください。





❁購入元

日本流通自主管理協会加盟店（AACD）の大手リユースショップ、ブランドリユース店、古物市場

※すべて鑑定済みの正規品です 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>レディース>>>ジャケット・アウター 商品の状態: 目立った傷や汚れなし 商品のサイズ: M ブランド: タトラス

カテゴリ ファッション

レディース

ジャケット・アウター タグ 極美品

M

タトラス

最高級Rライン

チマ

シルク

ウール

ダウンコート

濃灰