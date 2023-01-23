『NC817さ@ PICONE 美品 スプリングウールコート 薄手 38/M【お歳暮】』はヤフオクでから03月30日 18時 05分に出品され03月30日 18時 05分に終了予定です。即決価格は10,764円に設定されています。現在266件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。広島県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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☆商品詳細☆



サイズ表記： 38

肩幅：40

袖丈：55

身幅：46

総丈：85





カラー：ブラック グレー

素材：写真でご確認ください。





◯発送について

ゆうゆうメルカリ便か、らくらくメルカリ便にて発送いたします。

発送方法はお選びいただけません。



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購入後の変更はできかねます。



◯お客様へのお願い



•着画対応はできません。

•使用回数などのお答えはできません。

•購入後のお値引き対応はできません。

•商品は一部を除きあくまでUSEDです。

新品同様を求める方は購入されないでください。 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>レディース>>>ジャケット・アウター 商品の状態: 目立った傷や汚れなし 商品のサイズ: M ブランド: ピッコーネ

カテゴリ ファッション

レディース

ジャケット・アウター タグ NC817さ@



PICONE

美品

スプリングウールコート

薄手

38/M