『ダウンオーバーサイズパーカ【2024年最新】 』はヤフオクでから03月24日 17時 18分に出品され03月24日 17時 18分に終了予定です。即決価格は10,062円に設定されています。現在162件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。京都府からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

この商品をお気に入りに登録

同じ商品を出品する

商品詳細 UNIQLO＋Jのダウンジャケット。

カラーはネイビー。

新品未使用品となります。

発送はビニール袋に入れて対応します。 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>メンズ>>>ジャケット・アウター 商品の状態: 新品、未使用 商品のサイズ: M ブランド: ユニクロ

カテゴリ ファッション

メンズ

ジャケット・アウター タグ ダウンオーバーサイズパーカ