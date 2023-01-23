『Dior ディオール ミッツァ スカーフ バンドー【コストコ お買い得】』はヤフオクでから03月17日 00時 35分に出品され03月17日 00時 35分に終了予定です。即決価格は10,833円に設定されています。現在339件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。福島県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 ディオール

Dior

スカーフ

ミッツァ

バンドー



Diorのミッツァ バンドーになります。

プレゼントでお店から頂きましたが使用しないので出品します。



新品未使用です。



☆ミッツァのみを小さく梱包して発送します。



頂いた時からスカーフには多少の畳みシワがありました。

ご了承下さい。



箱やリボンもありますが大きい為、お付けしませんが必要な方はプラス料金で承ります。

コメント下さい。



細かい事を気になる方や後から何か仰る方はご遠慮ください。



すり替え防止の為、返品は受け付けておりません。 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>レディース>>>小物 商品の状態: 新品、未使用 ブランド: クリスチャンディオール

カテゴリ ファッション

レディース

小物 タグ Dior ディオール ミッツァ スカーフ バンドー