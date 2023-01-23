『【未使用品】YOUNG & OLSEN/フリークスストア別注/レザートートバッグ【2025 カレンダーの人気アイテム】 』はヤフオクでから03月23日 10時 55分に出品され03月23日 10時 55分に終了予定です。即決価格は11,500円に設定されています。現在410件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。群馬県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 商品に興味をもっていただき、ありがとうございます。

以下お読みいただき、入札をお待ちしています。



【商品の説明】

商品名 : エンボスレザートートバッグ/フリークスストア別注

ブランド・メーカー：YOUNG & OLSEN

ヤングアンドオルセン

サイズ：横49 縦27 マチ15

素材：レザー

色:黒/ブラック

定価:33,000円



●仕事用としても使いやすい横長のシルエット

●PCなども楽々収納できます

●耐久性のある作りと傷などが目立ち難いシボ加工が魅力

●永く愛用できる飽きのこないアイテム

●スカーフなどでアレンジできるシンプルなデザイン

●高級感のある上質なレザーと、ゴールドの焼印で施されたブランドネーム



【商品の状態】

使用状況 : 未使用品になりますが、一度人の手に渡った物になりますので神経質な方はご遠慮下さい。



状態確認は素人検品の為、神経質な方はご遠慮下さい。



他サイトでも販売しておりますので、先に入札が入った方を優先させて頂きますのでご了承下さい



【その他】



不明点はご質問ください。 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>レディース>>>バッグ 商品の状態: 新品、未使用 ブランド: ヤングアンドオルセンザドライグッズストア

カテゴリ ファッション

レディース

バッグ タグ 【未使用品】YOUNG

&

OLSEN/フリークスストア別注/レザートートバッグ