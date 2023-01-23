『hermesエルメス ツイリー ボーダー ブルー【2025の人気アイテム】 』はヤフオクでから03月14日 05時 52分に出品され03月14日 05時 52分に終了予定です。即決価格は9,360円に設定されています。現在708件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。山梨県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

この商品をお気に入りに登録

同じ商品を出品する

商品詳細 エルメス都内路面店で購入しました。



2回程バーキンに巻き付け使用しました。

その後クリーニング済みです。



綺麗な状態かと思います。



あくまでも中古品、自宅保管の為、

完璧をお求めの方はご遠慮下さいませ。



現品のみです。 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>レディース>>>小物 商品の状態: 目立った傷や汚れなし ブランド: エルメス

カテゴリ ファッション

レディース

小物 タグ hermesエルメス ツイリー ボーダー ブルー