『BY∴MANTECOダブルテーラードコート 新品タグ付き未着用【2025カレンダーの人気アイテム】 』はヤフオクでから03月30日 10時 07分に出品され03月30日 10時 07分に終了予定です。即決価格は13,970円に設定されています。現在161件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。神奈川県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 Webで購入したまま結局着用せぬまま保管していました。機会がないため出品させて頂きます。

定価38,000円＋税です。



お色はベージュです。

送料込でお得にいかがでしょうか。



恐れ入りますが、お値下げは御容赦ください。

即購入OKです。宜しくお願い致します。



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ビューティ＆ユース ユナイテッドアローズ レディス（BEAUTY&YOUTH）のＢＹ∴ ＭＡＮＴＥＣＯ ダブルテーラードコートо。

イタリアの歴史ある天然素材を得意とする高級ファブリックメーカー＜ＭＡＮＴＥＣＯ（マンテコ）＞社の生地を贅沢に使用したテーラードコート。

昨年人気のシリーズが、たくさんのリクエストにお応えしリニューアル登場。

ふっくらとした軽さと、目の詰まった柔らかな風合いに、愛らしく優しいカラーバリエーションが魅力の一枚。

女性らしさとマニッシュな雰囲気を持ち合わせながら、程よく力の抜けたサイズシルエットにこだわりました。

ダブル仕立ての優雅な分量感に、女性らしさを感じる繊細な２つボタンがアクセント。

合わせるシーンやスタイリングを選ばず、オンオフ気兼ねなくご活躍頂けます。

何気ない着こなしも羽織るだけで様になる上、今シーズンは衿を立てて着こなすのもおすすめ。

こだわりの詰まった上質コートを、是非お見逃しなく。



ＮＡＴＵＲＡＬ：表生地；ウール７４％ ナイロン２６％ 裏生地；レーヨン５３％ ポリエステル４７％



MEDIUM・着丈100.1 肩幅38 胸囲99.2 ウエスト98.4 ヒップ103.7 そで丈58.9 すそ周り108.9 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>レディース>>>ジャケット・アウター 商品の状態: 新品、未使用 商品のサイズ: M ブランド: ビューティアンドユースユナイテッドアローズ

カテゴリ ファッション

レディース

ジャケット・アウター タグ BY∴MANTECOダブルテーラードコート

新品タグ付き未着用