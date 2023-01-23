『マイケルコース ダウンジャケット【コストコ お買い得】』はヤフオクでから03月05日 14時 09分に出品され03月05日 14時 09分に終了予定です。即決価格は8,580円に設定されています。現在717件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。埼玉県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 肩幅···50cm

身幅···59cm

袖丈···65cm

着丈···86cm



カラー···ホワイト



新品で購入後、2回使用しました。

写真最後、後ろの裾あたりにすったあとの

ような汚れがありますが、あまり目立たないと思います。それ以外は綺麗な状態です。

表記サイズはSですが、Lぐらいのサイズ感かと思います。170cm 73kg 中に薄手のトレーナーを着て

ジャストぐらいでした。



※フード部分のファーは取り外し可能です。 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>メンズ>>>ジャケット・アウター 商品の状態: 目立った傷や汚れなし 商品のサイズ: S ブランド: マイケルコース

カテゴリ ファッション

メンズ

ジャケット・アウター タグ マイケルコース ダウンジャケット