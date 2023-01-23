『タグ付き BUTCHER PRODUCTS Pコート Atlast【カレンダー 2025の人気アイテム】 』はヤフオクでから04月13日 09時 03分に出品され04月13日 09時 03分に終了予定です。即決価格は48,400円に設定されています。現在732件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。福島県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 BUTCHER PRODUCTSのPコートになります。



SIZE:40

COLOR:DARK NAVY

肩幅:46cm

身幅:55cm

着丈75cm

袖丈:63cm



素人採寸の為、多少の誤差はご了承下さい。



Atlastでこの様な正規のPコートは初めてだと思います。

重厚感もあり裏地も付いていて、とても暖かいです。



何か気になる点がありましたら、写真確認・ご質問お願い致します。 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>メンズ>>>ジャケット・アウター 商品の状態: 新品、未使用 商品のサイズ: M ブランド: ブッチャープロダクツ

カテゴリ ファッション

メンズ

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