『【イエベ・美品】UNITED ARROWS / C GABA バルカラー コート【カレンダー 2025の人気アイテム】 』はヤフオクでから05月07日 02時 51分に出品され05月07日 02時 51分に終了予定です。即決価格は14,500円に設定されています。現在552件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。大分県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 【C GABAバルカラーコート】

2回着用の美品です。

ネットで購入しましたが、どちらかというとイエベ向きのベージュかも？と感じたので出品します。

縫製も丁寧で、生地も安っぽくなく、しっかりしています。

スタンダードなデザインは飽きがこず、今の季節からすぐに着用いただけます！





- ブランド: UNITED ARROWS

- 価格: ¥52,800

- 色: ベージュ

-サイズ:36

- スタイル: ステンカラー、バルカラー

- 素材: コットン100%



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■素材60/2の高密度コットンギャバに加工をしたドライタッチでコシのある素材感が特徴です。



■デザインAラインシルエットのバルカラーコートは、脇裾の深いラウンドスリットがポイント。

足さばきしやすく、一見ベーシックですがディテールにこだわったアウターです。チンベルト付きでスタンドカラーのアレンジも可能、袖口タブも調節できます。

カジュアルからフォーマルまで幅広いスタイルに対応可能。



■コーディネート裏地を省いており、軽い着心地。パンツやスカート、様々なアイテムに合わせやすく、スリットからボトムがちらっと見えるのが素敵です。



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裏地：なし 透け感：なし 伸縮：なし 光沢感：なし

ケア方法：ドライクリーニング============================





#ステンカラーコート #バルカラーコート #バルマカンコート



ご覧いただきありがとうございます。 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>レディース>>>ジャケット・アウター 商品の状態: 目立った傷や汚れなし 商品のサイズ: M ブランド: ユナイテッドアローズ

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レディース

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