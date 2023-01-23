『UNITEDARROW チェスターコート ウールリバーコート ネイビー【新年の贈り物】』はヤフオクでから03月25日 07時 33分に出品され03月25日 07時 33分に終了予定です。即決価格は14,950円に設定されています。現在881件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。山口県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 新品 試着程度の未使用に近い商品

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UNITEDARROW beauty＆youth

ウールテーラードリバーコート

チェスターコート

カラー濃紺 ブラックに近い色味です。

サイズ M



定価39600円



写真1〜5枚目は、イメージ写真



あくまでも自宅保管になりますので、ご理解の上 ご購入下さい。素人検品の為、見落とし等 ご容赦下さい。喫煙者はおりません。ペットも飼っておりません。



即購入OK ご購入後の返品交換は ご遠慮下さい。



コンパクトに畳んでの ご発送になります。 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>レディース>>>ジャケット・アウター 商品の状態: 新品、未使用 商品のサイズ: M ブランド: ビューティアンドユースユナイテッドアローズ

カテゴリ ファッション

レディース

ジャケット・アウター タグ UNITEDARROW チェスターコート ウールリバーコート ネイビー