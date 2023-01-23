『アディダスオリジナルス ダウンジャケット【2025年の人気アイテム】 』はヤフオクでから05月09日 16時 46分に出品され05月09日 16時 46分に終了予定です。即決価格は10,140円に設定されています。現在415件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。栃木県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 adidas originals



リバーシブルジャケット

ホワイト×ブラック

品番:BR4791



価格21,600円

S／バスト101・着丈66・ゆき丈85cm

身長172～178

素材：表地/ポリエステル100% 裏地/ポリエステル100% リブ部分/コットン95% ポリウレタン5% 充填物/ポリエステル100%



まだまだ綺麗です。現物写真も追加しますのでコメントください。少しなら値下げいたします！



ダウンジャケット 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>メンズ>>>ジャケット・アウター 商品の状態: 目立った傷や汚れなし 商品のサイズ: S ブランド: アディダスオリジナルス カラー: ホワイト系/グレイ系

カテゴリ ファッション

メンズ

ジャケット・アウター タグ アディダスオリジナルス

ダウンジャケット