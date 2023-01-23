『吉さん 様COOTIE - Mossa Double Chester Coat【2025の人気アイテム】 』はヤフオクでから04月24日 23時 32分に出品され04月24日 23時 32分に終了予定です。即決価格は18,480円に設定されています。現在303件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。北海道からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 COOTIE Wool Mossa Double Chester Coat

クーティー ウール ダブル チェスターコート





ブラック

サイズ L

肩幅約61

身幅約64

着丈約122



1〜2回程度の着用なのでかなり美品です。



本品のみ 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>メンズ>>>ジャケット・アウター 商品の状態: 目立った傷や汚れなし 商品のサイズ: L ブランド: クーティ

カテゴリ ファッション

メンズ

ジャケット・アウター タグ 吉さん

様COOTIE

-

Mossa

Double

Chester

Coat