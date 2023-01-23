『カナダグース ダウンジャケット【お歳暮】』はヤフオクでから03月25日 18時 49分に出品され03月25日 18時 49分に終了予定です。即決価格は22,950円に設定されています。現在911件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。鹿児島県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 ダウンジャケット(ショート/ミドル丈)



素材(詰め物)···ダウン



カラー···グリーン



種類···ダウンコート/ジャケット



着丈···ショート 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>レディース>>>ジャケット・アウター 商品の状態: やや傷や汚れあり 商品のサイズ: S

カテゴリ ファッション

レディース

ジャケット・アウター タグ カナダグース ダウンジャケット