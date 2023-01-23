『TATRAS タトラス CIMA チマ チャコールグレー ダウン ウール 3【カレンダー 2025の人気アイテム】 』はヤフオクでから04月05日 18時 31分に出品され04月05日 18時 31分に終了予定です。即決価格は45,770円に設定されています。現在750件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。愛媛県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 TATRAS タトラス CIMA チマ チャコールグレー ダウンコート ウール ダークグレー 3



新品未使用（タグも外していません）のタトラスの3番のサイズのダウンコートです。



定価：215,600



もったいなくて着ることがなく大切に保管していましたが、ロングダウン自体着なくなってしまったので出品することにしました。



写真と実物では色味が若干異なる場合がありますので、ご了承下さい。

濃いめのダークグレーという印象です。



じっくり確認しても問題のある箇所は見当たりませんでしたが、細かい見逃しはご了承下さい。



新品ビニール袋に入れてからリサイクル段ボール箱に入れ、匿名配送の宅急便で発送します。



圧縮はしませんが、ファーの毛並みの崩れや畳みシワはご了承ください。

（購入時もダンボール箱で届いたためファーの毛並みの崩れはありました。）



すり替え防止の為返品不可です。





★〜★は公式な説明です。

★ ・TATRAS定番、シルク混ウール素材のロング丈ダウンコート。 ・イタリアLoro Piana社のシルク混ウールを使用。 ・表地に合わせたゴールドファスナーでラグジュアリー感を演出。 ・ポケットには起毛素材を使う事でナイロン素材特有の冷たさを軽減。 ・ファー、フードは取り外し可能。 ・フード取り外し後もファスナーが隠れる仕様。



サイズ：3

身幅：50

肩幅：40

着丈：100

袖丈：66

重量：1150



原産国: ポーランド

素材: ウール95% シルク5% 裏地:ナイロン100％ 中綿:ダウン90% フェザー10%

ファー：ポーランドラクーン

★ 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>レディース>>>ジャケット・アウター 商品の状態: 新品、未使用 商品のサイズ: L ブランド: タトラス

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レディース

ジャケット・アウター タグ TATRAS タトラス CIMA チマ チャコールグレー ダウン ウール 3