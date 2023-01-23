『極美✨HUNTING WORLD ダウンジャケット 切り替え ネイビー 50【2025 カレンダーの人気アイテム】 』はヤフオクでから03月27日 08時 35分に出品され03月27日 08時 35分に終了予定です。即決価格は11,000円に設定されています。現在164件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。熊本県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 ○アイテム



HUNTING WORLD

ハンティングワールド



ダウンジャケット ブルゾン

素材切り替え ネイビー ブルー

ウール ナイロン ダウン フェザー

メンズ サイズ50 防寒 イタリア製



大手ブランド買取店ストアのオークション(鑑定済み)で購入したものなので正規品です。





○付属品



なし



○サイズ



肩幅

約48cm

身幅

約56.5cm

袖丈

約64.5cm

着丈

約69cm



平置き実寸。

素人採寸のため若干の誤差はお許しください。







○状態

目立った傷や汚れ等も少ない為

まだまだ長くご使用いただけるかと思います。



※あくまで中古品なので

多少の小傷はございます。

ご理解したうえでご購入ご検討ください。

※神経質な方はご遠慮ください。







○カラー



ネイビー 紺

ブルー 青



※写真の撮影環境やお使いの端末によって、現物と色味が異なる場合がありますのでご了承の上お買い求め下さい。







○素材



表地 毛 80％

ナイロン 20％



袖・フード・裏地 ナイロン 100％



襟ニット部分 毛 48％

ナイロン 48％

ポリウレタン 4％



中綿 ダウン 90％

フェザー 10％



○配送

簡易包装にて1〜2日程度で発送いたします。

仕事の都合で遅れる場合がございますのでご了承ください。 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>メンズ>>>ジャケット・アウター 商品の状態: 目立った傷や汚れなし 商品のサイズ: L ブランド: ハンティングワールド

カテゴリ ファッション

メンズ

ジャケット・アウター タグ 極美✨HUNTING

WORLD

ダウンジャケット

切り替え

ネイビー

50