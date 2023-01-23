『[新品未使用]SALOMON ビンディング 23-24【年末の贈り物】』はヤフオクでから03月16日 18時 05分に出品され03月16日 18時 05分に終了予定です。即決価格は13,000円に設定されています。現在499件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。滋賀県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 スノーボード バインディング ユニセックス SALOMON サロモン RHYTHM 23-24モデル



【内容】

SALOMON サロモン

モデル…RHYTHM

サイズ…M

年式…23-24モデル

定価…31,900円



新品未使用品です。

撮影のため包み紙を剥がしましたがそれ以外では使用しておりません。

間違えて購入し使わないため出品します。



サイズ...M

スノボ スノーブーツ スノーシューズ 商品の情報 カテゴリー: スポーツ>>>ウィンタースポーツ>>>スノーボード 商品の状態: 新品、未使用