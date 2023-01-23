『美品 ナンガ タキビダウンジャケット L チャコールグレー【年末の贈り物】』はヤフオクでから04月21日 00時 55分に出品され04月21日 00時 55分に終了予定です。即決価格は14,430円に設定されています。現在730件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。福井県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 2,3回着用したのみで、ずっと眠ってましたので出品します。

特に傷や汚れは見当たらず美品だと思いますが、素人検品ですので見逃しなどあればご容赦ください。



中古品ということをご理解いただいたうえ、宜しくお願いします。



肩幅46cm

身幅55cm

袖丈64cm

着丈73cm

※素人採寸の為、多少の誤差ご理解下さい。



ナンガ 焚き火 ダウン ジャケット

takibi down jacket

メンズ

サイズ L

チャコール



■素材：

表生地 / ポリエステル93%、ケブラ７%混合

裏生地 / 40dnナイロンタフタ

中綿 / ヨーロピアンダックダウン 90-10%(760FP)

■羽毛量：150g

■総重量：約1,029g



難燃素材を使いつつ、760FPのヨーロピアンホワイトダックダウンを贅沢に使用した、燃えにくいダウンジャケットは、冬場のキャンプ時のキャンプファイヤーや焚火の場面にも最適なアイテム。もちろんタウンウェアとしてのルックスも備わっているので、幅広く活躍するダウンウエアです。



羽毛を150g封入し、またポケットを7つ設けることにより、ヘッドランプや手袋など様々な物の収納が可能となっております。



腰ポケットにはハンドウォーマーを採用することで防寒機能も兼ね備えた一着です。



2020年以降のモデルよりスマートなデザインで、汎用性が高く、バックテールが少し長めになっているので、シャツアウトをしても気にならないところや、フードは取り外しが可能ですので、取り外してスーツなどに合わせることもできます。



暖かさは当然ながら、高級感や素材の良さで、長く愛用できる品だと思います。

また、日本製で高品質なところも大きなポイントです。



アウトドアはもちろんのこと、街着でも馴染むこちらのデザインの方が好みの方も多いのではないでしょうか。



ジップ・ボタン···ジップアップ

フード···フードあり（取外し可）

季節感···春、秋、冬

カラー···グレー

柄・デザイン···無地

素材···ナイロン



素材(詰め物)...ダウン 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>メンズ>>>ジャケット・アウター 商品の状態: 未使用に近い 商品のサイズ: L ブランド: ナンガ

カテゴリ ファッション

メンズ

ジャケット・アウター タグ 美品

ナンガ

タキビダウンジャケット

L

チャコールグレー